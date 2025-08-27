° / °

Inspetores da Agência de Energia Atômica são autorizados a retornar ao Irã

As vistorias da AIEA ao Irã estavam suspensas desde o ataque de Israel e dos Estados Unidos contra as instalações nucleares iranianas

Isabel Alvarez

Publicado: 27/08/2025 às 17:50

Diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi (Reprodução/Redes Sociais)

O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, anunciou que o governo de Teerã autorizou que os peritos do órgão regressem ao Irã para retomar as inspeções ao programa nuclear do país.

“A primeira equipe já está a caminho”, acrescentou Grossi.

As vistorias da Agência Internacional de Energia Atômica ao Irã estavam suspensas desde o ataque de Israel e dos Estados Unidos contra as instalações nucleares iranianas há dois meses.

 

