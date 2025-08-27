Vídeo: Milei é retirado de carreata após ser atacado com pedras e garrafas

Presidente argentino Javier Milei participava de ato em Lomas de Zamora quando confusão entre militantes interrompeu o evento

Milei durante carreata em Lomas de Zamora, município da região metropolitana de Buenos Aires (JUAN MABROMATA / AFP)

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi retirado às pressas de uma carreata nesta quarta-feira (27/8) depois que pedras e garrafas foram lançadas contra o veículo em que estava. De acordo com informações de sua assessoria, ninguém ficou ferido.



O ato fazia parte de uma atividade do partido A Liberdade Avança, de Milei, realizado em Lomas de Zamora, município da região metropolitana de Buenos Aires. Milei estava acompanhado do deputado José Luis Espert, apontado como um dos principais candidatos às eleições legislativas de outubro.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o presidente acenando para apoiadores da caçamba de uma picape quando o tumulto começou. Em outros registros, ele aparece deixando o local em uma motocicleta, sem capacete, após o início da confusão.

???? ASÍ CAÍAN LAS PIEDRAS EN LA CARAVANA DE MILEI EN LOMAS DE ZAMORA ¡ES UNA LOCURA!



“Botellas y piedras, le podrían haber pegado a MILEI” ¡¡ATAQUE AL PRESIDENTE!! @JMilei pic.twitter.com/MjFT5vmwtc — Agarra la Pala (@agarra_pala) August 27, 2025

