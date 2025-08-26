Após tiroteio, Médicos Sem Fronteiras interrompe distribuição de água em Gaza

Faixa de Gaza ( BASHAR TALEB/AFP)

Nesta terça-feira (26), a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou ter suspenso a distribuição de água potável na Faixa de Gaza, depois do tiroteio que ocorreu próximo a um dos seus pontos de fornecimento no fim de semana. “O caminhão estava claramente identificado com o logótipo do MSF e era reconhecido como veículo humanitário", acusou a organização.

Segundo o MSF, no último sábado houve um intenso tiroteio enquanto várias pessoas, incluindo crianças, se concentravam em torno de um dos centros de distribuição de água da MSF em Khan Yunis, ao sul do enclave. Devido ao caos do momento, não ficou claro de onde vinham os intensos e sucessivos tiros. Uma menina foi baleada e levada de ambulância para o hospital Nasser, que foi atacado na segunda-feira (25) pelo exército israelense e um homem foi baleado na mão. O resto das pessoas, incluindo dois membros da MSF, conseguiu se refugiar debaixo do caminhão. O para-brisas, os depósitos de água e os pneus do veículo ficaram danificados com as rajadas das armas, que durou mais de 30 minutos. Além disso, algumas das tendas em que se encontravam nas proximidades, onde estavam alojadas pessoas deslocadas, sofreram danos por causa dos tiros de balas.

"Ninguém deveria ter de arriscar a vida para obter água. Mas, não podemos aceitar o risco de que os nossos pontos de distribuição de água em caminhões se tornem locais de massacre. Devido a este incidente violento, a distribuição de água foi imediatamente suspensa para proteger o pessoal e as comunidades, o que reduziu ainda mais a sua já limitada disponibilidade", afirmou Helen Ottens-Paterson, responsável pelos projetos da ONG nos territórios palestinos ocupados.

Ottens-Paterson acrescentou que este incidente aconteceu apenas dois dias após a MSF ter publicado um vídeo que mostrava como a população de Gaza está sendo deliberadamente privada de água. "As pessoas estão sendo impedidas de ter acesso a água. Desta vez, isso quase lhes custou à vida. Exigimos que todas as partes envolvidas no conflito facilitem as condições de segurança necessárias para distribuir água. Denunciamos repetidamente este desprezo generalizado por toda a vida humana em Gaza e por todas as necessidades básicas, como a água, para manter a vida", apelou.

A MSF destacou que, assim como acontece com os alimentos, o combustível e os suprimentos médicos, as autoridades israelenses estão a restringir o acesso à água a níveis fatais, embora estejam agora a criar condições que colocam em risco a vida das pessoas que tentam buscar uma pequena quantidade de água autorizada pelas forças de Israel na Faixa de Gaza, água que é essencial para a sobrevivência da população.