Trump quer implementar a pena de morte em Washington

Presidente dos EUA, Donald Trump (Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (26) que vai propor a pena de morte para todos os casos de homicídios cometidos em Washington. "Qualquer um que assassinar alguém na capital, vamos buscar a pena de morte", afirmou o líder norte-americano.

Desde 1981, as execuções federais são proibidas no Distrito de Columbia, onde fica localizada a cidade de Washington DC.



Trump também questionou as críticas da mídia à intervenção em Washington, desde que há cerca de duas semanas ordenou o envio de forças militares à capital do país para reforçar a segurança da cidade, além de mandar expulsar os sem-teto. O presidente alegou que o crime em Washington está ‘fora de controle’ e culpou o governo local, controlado pela oposição, a prefeita democrata Muriel Bowser.

"O discurso é que eu sou um ditador, mas eu paro o crime. Então muita gente diz: Se for esse o caso, eu prefiro um ditador. Mas eu não sou um ditador. Eu só sei como parar o crime", se defendeu.

Na véspera, Trump já havia se defendido das acusações de autoritarismo.