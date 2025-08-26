Vídeo: helicóptero cai em lago ao tentar pegar água durante combate a incêndio na França
Uma investigação foi aberta para determinar as causas do acidente
Publicado: 26/08/2025 às 16:39
Acidente ocorreu em Finistère, na França (Reprodução/X)
Um helicóptero do Serviço Departamental de Incêndios e Salvamento de Finistère caiu em um lago ao tentar pegar água durante o combate a um incêndio florestal na cidade de Rosporden na França, no último domingo, 24.
Um vídeo registrado por uma testemunha mostra o momento em que a aeronave se aproxima do lago Rosporden para buscar água. Ela toca a superfície e gira algumas vezes sobre o próprio eixo antes de afundar.
???????????? Helicóptero cai em lago na França após erro de cálculo— Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) August 26, 2025
Durante uma operação de captação de água, um helicóptero Morane acabou entrando em um lago após os pilotos calcularem incorretamente a altura da aeronave.
Nas imagens, é possível ver o momento em que o helicóptero… pic.twitter.com/DwnKoq7EBG
De acordo com o jornal francês Le Télégramme, o piloto e um bombeiro estavam a bordo. Eles chegaram a ficar presos nos destroços, mas conseguiram se soltar e nadar até a margem. As vítimas foram levadas ao hospital e não correm risco de morte, mas estavam em estado de choque.
O helicóptero, modelo Morane 29 - frequentemente utilizado no combate a incêndios - foi retirado do lago nesta terça-feira, 26 com a ajuda de outra aeronave, segundo o Le Télégramme. Os riscos de poluição e contaminação da água foram contidos nesta segunda-feira, 25, após o vazamento de alguns litros de óleo e combustível. Uma investigação foi aberta para determinar as causas do acidente.