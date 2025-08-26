Vídeo: helicóptero cai em lago ao tentar pegar água durante combate a incêndio na França

Acidente ocorreu em Finistère, na França (Reprodução/X)

Um helicóptero do Serviço Departamental de Incêndios e Salvamento de Finistère caiu em um lago ao tentar pegar água durante o combate a um incêndio florestal na cidade de Rosporden na França, no último domingo, 24.

Um vídeo registrado por uma testemunha mostra o momento em que a aeronave se aproxima do lago Rosporden para buscar água. Ela toca a superfície e gira algumas vezes sobre o próprio eixo antes de afundar.

???????????? Helicóptero cai em lago na França após erro de cálculo



Durante uma operação de captação de água, um helicóptero Morane acabou entrando em um lago após os pilotos calcularem incorretamente a altura da aeronave.



Nas imagens, é possível ver o momento em que o helicóptero… pic.twitter.com/DwnKoq7EBG — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) August 26, 2025

De acordo com o jornal francês Le Télégramme, o piloto e um bombeiro estavam a bordo. Eles chegaram a ficar presos nos destroços, mas conseguiram se soltar e nadar até a margem. As vítimas foram levadas ao hospital e não correm risco de morte, mas estavam em estado de choque.

O helicóptero, modelo Morane 29 - frequentemente utilizado no combate a incêndios - foi retirado do lago nesta terça-feira, 26 com a ajuda de outra aeronave, segundo o Le Télégramme. Os riscos de poluição e contaminação da água foram contidos nesta segunda-feira, 25, após o vazamento de alguns litros de óleo e combustível. Uma investigação foi aberta para determinar as causas do acidente.

