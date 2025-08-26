Correios europeus vão suspender envios para os EUA

A medida ocorre após o presidente norte-americano, Donald Trump, ter suspendido, no mês passado, uma isenção fiscal sobre bens de baixa importação de valor inferior a 800 dólares (682 euros)

Encomendas (Freepik )

Diversos países da Europa anunciaram que irão interromper os seus serviços postais para os Estados Unidos, após o presidente norte-americano, Donald Trump, ter suspendido, no mês passado, uma isenção fiscal sobre bens de baixa importação de valor inferior a 800 dólares (682 euros). No entanto, as cartas e as pequenas encomendas de valor inferior a 100 dólares (85 euros) não serão afetadas.

O anúncio de Trump aconteceu logo depois de Washington e a União Europeia terem chegado a acordo sobre um novo acordo comercial, pondo fim a meses de tensões. A Casa Branca justificou que a medida objetiva o combate as práticas ilegais e abusivas, como a importação de drogas ilegais para o país.

Esta alteração regulamentar terá um impacto significativo no comércio eletrônico transatlântico, principalmente para as pequenas e médias empresas que exportam produtos de baixo valor para os Estados Unidos. A eliminação das isenções fiscais significa que todos os pacotes comerciais estarão sujeitos às tarifas correspondentes com base na origem e no valor do produto a partir de 29 de agosto.

O Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal e Holanda declaram que decidiram suspender temporariamente os serviços a partir da próxima semana, enquanto a Bélgica já deixou de enviar encomendas para os EUA desde a última sexta-feira.

O Royal Mail do Reino Unido disse que esperava ter um novo sistema que funcione nos próximos dias para poder cumprir as novas regras. Na Alemanha, a Deutsche Post e a DHL Parcel Germany declararam que continuam a resolver questões fundamentais no que diz respeito aos impostos aduaneiros.

Na França, o La Poste garante que não foi dado tempo suficiente aos operadores postais europeus para se organizarem, observando que as especificações e os pormenores técnicos ainda estão incompletos do lado americano.

Os Correios de Espanha argumentou que a suspensão provisória é uma medida preventiva a fim de proteger os interesses dos clientes, evitando deste modo eventuais atrasos ou problemas no processo de entrega.

Os CTT de Portugal comunicou a interrupção temporariamente do transporte de remessas postais de bens para os EUA a partir desta terça-feira (26), seguindo a mesma posição das principais empresas europeias do setor. Os CTT disseram ainda que a empresa trabalha para que novas soluções sejam implementadas.