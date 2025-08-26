Manifestação em Israel exige libertação dos reféns e o fim da guerra

As manifestações são parte de uma série de protestos convocados pelo Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos, que representa a maioria dos familiares das pessoas raptadas nos ataques do Hamas em 7 de outubro

Nesta terça-feira (26) estão programadas várias manifestações em Israel para exigir a libertação dos reféns e o fim da guerra na Faixa de Gaza. Diversos grupos, sobretudo de familiares dos sequestrados já bloquearam algumas das principais estradas do país.

Os organizadores descrevem como um dia de ação intensiva e muitos protestam também em frente à casa dos ministros israelenses. As manifestações são parte de uma série de protestos convocados para hoje pelo Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos, que representa a maioria dos familiares das pessoas raptadas nos ataques do Hamas em 7 de outubro.

De acordo com o Fórum, uma grande manifestação será realizada ainda na Estação Central Savidor, em Tel Aviv, antes de uma marcha até a chamada Praça dos Reféns, onde o dia culminará com um protesto em massa liderado pelas famílias dos reféns. Na coletiva de imprensa na Praça dos Reféns esta manhã, as famílias dos reféns acusaram o governo de Israel de abandonar os prisioneiros e exigem um acordo imediato para a sua libertação.

"Levar adiante o plano de conquistar Gaza enquanto há um acordo sobre a mesa para assinatura do primeiro-ministro é uma facada no coração das famílias e de toda a nação. Junte-se a nós hoje na nossa luta coletiva porque somente o povo os trará para casa", declarou Itzik Horn, pai de Yair Horn, um dos reféns já libertados, e de Eitan Horn, que ainda está detido em Gaza.

“Peço à população que saia à rua conosco, só com a nossa força poderemos chegar a um acordo global e acabar com a guerra. O Governo abandonou-os, mas o povo vai trazê-los de volta", disse Einav Zangauker, mãe do refém Matan Zangauker, que permanece preso em Gaza.

Há semanas que o grupo pede ao Governo para pôr um ponto final na guerra e o regresso dos reféns.

Recentemente, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou que ordenou o inicio imediato das negociações para a libertação de todos os reféns e a conclusão do conflito em condições aceitáveis para Israel. Entretanto, até o momento Netanyahu não fez qualquer pronunciamento sobre à última proposta dos países mediadores Egito, Catar e Estados Unidos, que prevê uma trégua de 60 dias e a libertação, em duas fases, dos cativos. Esse plano já foi aceito pelo Hamas.