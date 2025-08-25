Trump ameaça com tarifa de 200% se China não fornecer ímãs aos EUA
"Teremos que cobrar uma tarifa de 200% ou algo parecido", afirmou o presidente dos EUA, Donald Trump, sem dar maiores detalhes
Publicado: 25/08/2025 às 15:41
(COMBO) This combination of pictures created on February 04, 2025 shows, L-R, US President Donald Trump in the Oval Office of the White House on February 3, 2025, in Washington, DC and China's President Xi Jinping speaking in Macau on December 19, 2024. US President Donald Trump and Chinese counterpart Xi Jinping are expected to speak by phone on February 4, 2025, just hours after slapping tariffs on each other's economies in an escalating trade war. (Photo by Jim WATSON and Anthony Kwan / AFP) ( AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez novas ameaças à China, nesta segunda-feira (25/8), após semanas de calmaria na guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas do mundo.
O líder norte-americano ameaçou os chineses com uma taxação de até 200% caso o país asiático não forneça ímãs aos EUA. O ímã é uma peça de aço magnetizado que tem a propriedade de atrair o ferro e algumas outras substâncias.
“[Se a China não fornecer ímãs] Teremos que cobrar uma tarifa de 200% ou algo parecido”, afirmou Trump, sem dar maiores detalhes.
