Deputado coautor da Lei Magnitsky condena Trump por sanções a Moraes

Em carta enviada a secretários de Donald Trump, o deputado Jim McGovern pediu que as sanções ao ministro Alexandre de Moraes sejam revogadas

Governo Trump pune Alexandre de Moraes com Lei Magnitsky (AFP)

O deputado norte-americano Jim McGovern (Partido Democrata) e coautor da Lei Magnitsky enviou, nesta quarta-feira (20/8), uma carta para o secretário do Departamento do Estado dos EUA, Marco Rubio, e para o secretário do Tesouro dos EUA Scott Bessent, criticando o governo Trump por usar o poder da Magnitsky para fins partidários.

A crítica se dá após Trump sancionar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com a Lei Magnitsky. MCGovern pediu aos secretários norte-americanos que sejam encerradas as sanções contra o magistrado brasileiro.

“A Lei Global Magnitsky foi criada para responsabilizar indivíduos que cometem atos de corrupção e graves violações de direitos humanos. Portanto, é lamentável que o governo Trump tenha aplicado sanções à Lei Global Magnitsky de maneira contrária ao seu propósito, minando os esforços do judiciário brasileiro para defender as instituições democráticas e manter o Estado de Direito.”

