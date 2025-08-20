Vídeo: homem ateia fogo em lixeiras e móveis em aeroporto da Itália

O suspeito teria atacado o Terminal 1 do Aeroporto de Milano Malpensa, em Milão

Incêndio ocorreu no Terminal 1 do Aeroporto de Milano Malpensa, em Milão (Reprodução/Redes sociais )

Turistas apavorados fugiram quando um homem supostamente ateou fogo em lixeiras e telas de check-in em um aeroporto na Itália nesta quarta-feira, 20. O suspeito teria atacado o Terminal 1 do Aeroporto de Milano Malpensa, em Milão, enquanto segurava um martelo.

Ele foi imobilizado no chão por funcionários do aeroporto e guardas de segurança enquanto fumaça e chamas eram vistas atrás dele.

A testemunha Sophia Kin disse que “se virou e viu o balcão de check-in em chamas”. Ela acrescentou: “Todos ao meu redor estavam em pânico”.

A mídia local relatou que o suspeito “dirigiu sua raiva apenas aos móveis do aeroporto, sem atacar passageiros ou funcionários de plantão”.

A polícia informou que o suspeito era um residente na casa dos 20 anos. Eles não deram detalhes sobre um motivo.

#Últimahora ???? Un hombre africano armado con un martillo es noqueado con un extintor en la T1 del aeropuerto de #Malpensa, en #Milán, tras provocar destrozos y un incendio en la zona de facturación.#Italia #Italy #Milano pic.twitter.com/ESOkfGM8wp — eSPAINews (@eSPAINews_) August 20, 2025



