Mundo
ITÁLIA

Vídeo: homem ateia fogo em lixeiras e móveis em aeroporto da Itália

O suspeito teria atacado o Terminal 1 do Aeroporto de Milano Malpensa, em Milão

Estadão Conteúdo

Publicado: 20/08/2025 às 16:36

Incêndio ocorreu no Terminal 1 do Aeroporto de Milano Malpensa, em Milão/Reprodução/Redes sociais

Turistas apavorados fugiram quando um homem supostamente ateou fogo em lixeiras e telas de check-in em um aeroporto na Itália nesta quarta-feira, 20. O suspeito teria atacado o Terminal 1 do Aeroporto de Milano Malpensa, em Milão, enquanto segurava um martelo.

Ele foi imobilizado no chão por funcionários do aeroporto e guardas de segurança enquanto fumaça e chamas eram vistas atrás dele.

A testemunha Sophia Kin disse que “se virou e viu o balcão de check-in em chamas”. Ela acrescentou: “Todos ao meu redor estavam em pânico”.

A mídia local relatou que o suspeito “dirigiu sua raiva apenas aos móveis do aeroporto, sem atacar passageiros ou funcionários de plantão”.

A polícia informou que o suspeito era um residente na casa dos 20 anos. Eles não deram detalhes sobre um motivo.


