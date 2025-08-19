"Benção de Deus", diz papa Leão 14 sobre os 100 dias de pontificado

Eleito em 8 de maio deste ano, o papa Leão XIV completou 100 dias de pontificado no sábado (16/8)

Papa Leão 14 (ANDREAS SOLARO/AFP)

O papa Leão 14 comentou sobre os primeiros 100 dias de pontificado, completados no sábado (16/8), e afirmou que o período a frente da Igreja Católica tem sido uma “benção de Deus”. A declaração aconteceu nesta terça-feira (19/8), durante conversa com jornalistas no Vaticano.

“Eu recebo muito, acredito profundamente nas graças do Senhor e agradeço muito por essa acolhida que recebi, agradeço a todos vocês”, disse Leão XIV.

Além disso, o papa comentou sobre os avanços nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, com mediação dos Estados Unidos, e se mostrou esperançoso.



Confira as informações completas no Metrópoles.