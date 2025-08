Trump eleva tarifa sobre Canadá e nova taxa chega a 35%

Medida entra em vigor nesta sexta (1º) e é resposta à suposta inação do Canadá no combate ao tráfico de fentanil, segundo governo dos EUA

Presidente dos EUA, Donald Trump (Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que aumenta de 25% para 35% a tarifa sobre produtos importados do Canadá. A medida, segundo informou a Casa Branca na noite desta quinta-feira (31/7), entra em vigor nesta sexta (1º/8).

De acordo com o governo norte-americano, a decisão foi tomada como resposta à “contínua inação e retaliação do Canadá” em relação ao combate ao fentanil, um opióide sintético que tem causado milhares de mortes nos Estados Unidos. A justificativa consta em um informativo divulgado junto com a ordem executiva.

O documento também estabelece uma sobretaxa de 40% para mercadorias que tentarem burlar o novo imposto, sendo “transbordadas”, ou seja, reencaminhadas por terceiros países, para evitar a tarifa principal.



