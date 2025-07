Ao menos 1,5 milhão de chilenos são evacuadas após risco de tsunami

Membros da força policial chilena começaram a evacuar a área costeira devido a um alerta de tsunami em Valparaíso, Chile (CRISTOBAL BASAURE / AFP)

No início da tarde desta quarta-feira (30/7), sirenes de alerta para tsunami começaram a soar em cidades costeiras do Chile, país que sente os efeitos do terremoto de magnitude 8,8 que atingiu o extremo leste da Rússia na madrugada. A orla costeira das regiões de Arica, Parinacota e Tarapacá são evacuadas e, de acordo com as autoridades, a previsão é de que pelo menos 1,5 milhão de pessoas terão que sair de suas casas.

A agência chilena de gerenciamento de desastres calcula a possibilidade de ondas atingirem até 3 metros de altura. Além da evacuação, as medidas adotadas para a segurança da população incluem suspensão de aulas, restrições ao transporte público e fechamento de shopping centers e escritórios.

Outros países da América latina também estão em alerta. O Centro de Operações de Emergência Nacional do Peru disse que, segundo cálculos mais atualizados, o tsunami deve chegar à costa do país às 12h15 no horário local (14h15 em Brasília).

