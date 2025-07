EUA e China realizaram a última negociação sobre a trégua comercial

Ambas as partes concordaram em manter as tarifas nos atuais níveis

China vê avanço e relação estável com EUA, mas diz que 'não há vencedores em guerra comercial'. ( Foto: Pedro Pardo / AFP)

As autoridades comerciais da China e dos Estados Unidos saudaram hoje as últimas negociações que transcorreram em Estocolmo, na Suécia, sobre a política tarifária. Ambas as partes concordaram em manter as tarifas nos atuais níveis,

No entanto, Washington observou que a palavra final cabe ao presidente dos EUA Donald Trump. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, que esteve nas reuniões na capital sueca, irão se encontrar com Trump na quarta-feira (30), mas apontaram que as tarifas sobre alguns produtos chineses poderão atingir 85% se a trégua não for prolongada.

"Ainda não está nada decidido até falarmos com o presidente Trump", afirmou Bessent.

Por sua vez, o representante do comércio internacional chinês, Li Chenggang, considerou as discussões como construtivas e francas. “Os dois lados tiveram conversas abrangentes e aprofundadas ligadas à microeconomia e concordaram em manter um diálogo próximo sobre as questões comerciais” comentou.

As negociações em Estocolmo visaram prorrogar até 12 de agosto a trégua na guerra comercial ente os dois países, que começou a ser negociada primeiramente em Genebra. Este acordo permitiu reduzir as taxas alfandegárias sobre os produtos americanos e chineses de, respectivamente, 125% e 145% para 10% e 30%.

A Casa Branca também já fechou acordos tarifários com alguns dos seus tradicionais parceiros comerciais, como a União Europeia, o Japão e o Reino Unido.