Eduardo Bolsonaro: "Trabalho para que senadores não encontrem diálogo"

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) (Foto: Bruno Spada/Agência Câmara)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que trabalha para que os senadores de oposição e do governo que foram até os Estados Unidos tentar negociar o tarifaço sobre as exportações brasileiras “não encontrem diálogo”.

Uma comitiva de senadores brasileiros está nos EUA para tentar negociar a redução das tarifas de 50% prometidas por Donald Trump, cujo início tem previsão para sexta-feira (1º/8). Nesta terça-feira (29/7),o grupo deve se reunir com deputados dos partidos Democrata e Republicano.

“Com certeza não [estabelecer diálogo], e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque sei que, vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio-termo, que não é nem certo, nem errado”, disse o filho 03 de Bolsonaro ao SBT News.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.