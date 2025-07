Quatro morrem na Rússia e na Ucrânia após ataques aéreos

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, visita o local de um ataque com míssil enquanto equipes de resgate ucranianas realizam operações de busca e salvamento em um prédio residencial gravemente danificado após o ataque com míssil russo em Kiev em 17 de junho de 2025, em meio à invasão russa da Ucrânia. Um ataque russo à Ucrânia matou pelo menos 14 pessoas e feriu dezenas na capital, informaram as autoridades em 17 de junho, com mais feridos relatados nas regiões de Odessa e Chernigov. (Foto de Genya SAVILOV / AFP) ( AFP)