Três espectadores morrem em rali no centro da França

Eles foram atingidos por um carro que saiu da pista (Foto: Sylvain Thizy / AFP)

Três espectadores morreram neste sábado (26) durante um rali no departamento de Puy-de-Dôme, no centro da França, ao serem atingidos por um carro que saiu da estrada, informou a Prefeitura de Polícia.

O balanço inicial de duas vítimas fatais aumentou após o falecimento horas depois de um terceiro espectador que foi transferido para o hospital de helicóptero em estado grave.

As três vítimas são dois irmãos de 70 e 60 anos e um pai de família de 44 anos, segundo a Procuradoria, que abriu uma investigação sobre as circunstâncias do acidente, ocorrido em Saint-Just em condições meteorológicas favoráveis.

Essa investigação deve determinar se os espectadores atropelados estavam ou não em uma área autorizada.

"Prefiro ser cauteloso", sobre uma colisão "muito violenta", explicou a vice-procuradora de Clermont-Ferrand Laure Moisset. "Trata-se de determinar onde esses espectadores estavam no momento do impacto, ainda é um pouco cedo para ser preciso", continuou.

Os primeiros elementos indicam que as pessoas estavam em uma área de "fitas vermelhas", que normalmente indicam zonas proibidas ao público. As áreas para espectadores são indicadas com fitas verdes, explicou a prefeitura.

Piloto

O piloto do carro envolvido no acidente, de 22 anos, e a copiloto, de 51 anos, foram hospitalizados, mas estão fora de perigo, acrescentou Moisset.

A investigação "está em seu início", sublinhou a procuradora. O carro, um Peugeot 208 especialmente adaptado para a corrida, deve ser examinado.

No total, uma "dezena de pessoas esteve envolvida" no acidente, ocorrido pela manhã local (por volta das 9h GMT, 6h em Brasília) no percurso do Rali da Fourme, informou o prefeito Joel Mathurin, que esteve no local do ocorrido.

Em um breve comunicado publicado no Facebook, a organização do rali informou que a corrida foi definitivamente interrompida às 10h49 locais (5h49 em Brasília).

Foi então solicitado a todos os espectadores que deixassem o local e a cerimônia de entrega de prêmios foi cancelada.

Além disso, foi montada uma unidade de apoio psicológico em Saint-Just para atender às pessoas em estado de choque, constatou um jornalista da AFP no sábado.

O Rali da Fourme, organizado desde 1965, já havia sido marcado pela tragédia em 2024 devido a outro acidente fatal, que resultou na morte de um comissário de corrida.