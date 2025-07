EUA fazem alerta em português a quem ficar no país após fim do visto

Passaporte brasileiro. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo dos Estados Unidos publicou um alerta em português nesta sexta-feira (25/7) sobre as consequências para quem ficar no país após o fim da validade do visto. O comunicado estabelece consequências duras para quem descumprir as regras.

“Se um portador de visto dos EUA permanecer nos Estados Unidos além do período de permanência autorizado, ele poderá ser deportado e enfrentar uma proibição permanente de viajar para os Estados Unidos”, diz o alerta. Comunicados semelhantes foram publicados por embaixadas de outros países recentemente.

O tom do alerta em português deixa claro que a advertência se dirige especialmente ao público brasileiro. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos (MDHC), o Brasil já repatriou mais de mil brasileiros, de janeiro a julho deste ano. Os motivos são diversos, incluindo problemas com passaporte.

