UE mantém discussão intensa com os EUA para acordo comercial das tarifas

Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a principal prioridade é alcançar uma solução negociada no que diz respeito ao comércio e às tarifas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursa durante uma sessão plenária no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, em 9 de julho de 2025. Em 7 de julho de 2025, Von der Leyen rejeitou uma moção de censura patrocinada pela extrema direita contra ela, classificando-a como uma tentativa, carregada de teorias da conspiração, de minar a unidade europeia, antes de uma votação que lança um novo escrutínio sobre sua liderança. A rara contestação praticamente não tem chance de destituir a presidente conservadora da Comissão Europeia na votação a ser realizada em 10 de julho de 2025. (Foto de Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP) ( AFP)

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu nesta quinta-feira (24), que a principal prioridade da União Europeia nas negociações com os Estados Unidos é alcançar uma solução negociada no que diz respeito ao comércio e às tarifas. “Estão em curso intensas discussões políticas com os EUA. Todos os instrumentos permanecem em cima da mesa até termos um resultado satisfatório”, afirmou von der Leyen.

A União Europeia avançou que um acordo comercial com Washington está próximo de acontecer, mas continuam as negociações intensas entre as partes para um acordo comercial.

“A UE continua a interagir intensamente com os EUA a nível técnico e político, e é tudo o que posso dizer por enquanto. No que diz respeito a um acordo, a um resultado, acreditamos que tal resultado está ao nosso alcance e estamos a trabalhar arduamente para concretizá-lo em benefício dos cidadãos, empresas e consumidores da União Europeia”, declarou Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia.

No entanto, a Comissão Europeia adotará hoje uma lista de 93 bilhões de euros com contramedidas de retaliação que serão aplicadas pela UE aos EUA a partir de 7 de agosto, caso não haja acordo até a data. Em meados deste mês, a Comissão Europeia propôs uma lista de bens importados dos EUA, num total de 72 bilhões de euros, para taxar caso a administração norte-americana imponha tarifas recíprocas.

O secretário de Estado do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, também confirmou que a UE quer mesmo chegar a um acordo comercial com a Casa Branca.