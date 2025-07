Dono de safári morre pisoteado por elefante na África do Sul

FC Conradie tentava afastar o animal da área reservada para hóspedes quando sofreu o acidente (Reprodução/Redes sociais)

O dono de uma reserva natural na África do Sul morreu nessa terça-feira (22/7) após ser atacado e pisoteado por um elefante. FC Conradie, de 39 anos, tentava afastar o animal da área reservada para hóspedes quando sofreu o acidente. Ele era casado e pai de três filhos.

O empresário foi surpreendido por um elefante macho, que pode pesar até seis toneladas. O animal o atacou com as garras e esmagou seu corpo. Conradie morreu ainda no local. Ele era sócio do hotel de luxo Gondwana Private Game Reserve.

A direção do hotel lamentou a tragédia em comunicado: “A ausência do FC deixa um vazio que não pode ser preenchido, mas o seu legado permanecerá na terra que ele amou, nas vidas que ele tocou e na visão que ele tão apaixonadamente perseguiu”.



