Brasil oficializa apoio a ação que acusa Israel de genocídio em Gaza

Governo do Brasil anunciou a entrada formal em uma ação judicial no Tribunal de Haia, que acusa Israel de cometer genocídio na Faixa de Gaza

Faixa de Gaza (BASHAR TALEB / AFP)

O governo brasileiro oficializou a entrada na ação judicial da África da Sul na Corte Internacional de Justiça (CIJ), que acusa Israel de genocídio na Faixa de Gaza. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores nesta quarta-feira (23/7).

Em nota, o Itamaraty voltou a expressar “profunda indignação” diante dos episódios de violência contra palestinos na Faixa de Gaza, assim como na Cisjordânia ocupada.

“Finalmente, o governo brasileiro anuncia que está em fase final para submissão de intervenção formal no processo em curso na Corte Internacional de Justiça, movido pela África do Sul com base na Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio”, diz um trecho do comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores.



Confira as informações completas no Metrópoles.