EUA anunciam saída da Unesco

A Casa Branca em Washington, D.C., em 18 de julho de 2025. O governo do presidente Donald Trump afirmou que buscará a divulgação dos depoimentos do grande júri relacionados a Jeffrey Epstein, enquanto o presidente americano busca dissipar as persistentes consequências políticas sobre a condução de sua equipe no caso de tráfico sexual do financista falecido. A procuradora-geral Pam Bondi afirmou que o Departamento de Justiça solicitará a um tribunal que revele as transcrições do grande júri, já que o relacionamento de Trump com Epstein voltou a ser alvo de críticas devido a uma suposta carta imprópria publicada pelo Wall Street Journal. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP) ( AFP)