Florinda Meza rompe silêncio e mostra revolta com nova série de Chaves

Florinda Meza usou as redes sociais neste sábado (19) para desabafar sobre a série Chespirito: Sem Querer Querendo, que conta a vida de Roberto Gómez Bolaños. Na produção, um suposto caso de traição entre a atriz e o criador do programa Chaves é exposto, fato que a deixou revoltada.

Conforme a série expõe, Bolaños traiu a mulher, Graciela Fernández, mãe dos seis filhos do casal, com Florinda, nos bastidores das gravações do programa. Depois disso, Bolaños e Florinda se casaram e permaneceram juntos por 27 anos, até a morte do ator, em 2014.

“Vocês escrevem histórias pensando como acham que deveriam ser. Eles nem sequer respeitaram meu direito de não declarar nada sobre essas questões. Como consequência desta série, eles procuraram nos arquivos e tiraram o pó de todas as entrevistas do passado, que estão em outro contexto, e usaram-nas contra mim”, lamentou Florinda Meza.

