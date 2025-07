Confrontos no sul da Síria causaram mais de 500 mortes

No mais recente balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) pelo menos 516 pessoas morreram

Rubble lies inside the heavily damaged Syrian army and defence ministry headquarters complex in Damascus, following Israeli strikes on July 16, 2025. (Bakr ALkasem / AFP)

No mais recente balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) publicado hoje, pelo menos 516 pessoas morreram, até agora, na cidade de Sweida, no sul da Síria.

A ONG reportou que, desde domingo, morreram 243 membros das forças governamentais, 154 civis, incluindo 83 pessoas sumariamente executadas por membros dos Ministérios da Defesa e do Interior sírios, 79 combatentes drusos, 18 combatentes beduínos e três membros de tribos beduínas executados sumariamente por combatentes drusos.

Após violentos confrontos entre a comunidade drusa e tribos beduínas em Sweida, que tiveram inicio no último fim de semana, as forças sírias e seus aliados foram enviados a região. O OSDH avançou que 15 membros das forças sírias foram mortos nos ataques israelenses ao país. Mas, de acordo com o Observatório, as forças governamentais da Síria estão se retirando de Sweida, de maioria drusa, depois de um novo acordo de cessar-fogo alcançado na noite de quarta-feira (16).

Na véspera, Israel também efetuou múltiplos ataques na Síria, incluindo dois em Damasco, contra o quartel-general do exército sírio e outro junto ao palácio presidencial, e ocorreram com o início de conflitos armados entre combatentes beduínos sunitas e milícias drusas no sul do país. O OSDH relatou ainda pelo menos dois bombardeios aéreos israelenses contra Sweida. Estes ataques ordenados por Tel Aviv, alegadamente em apoio aos drusos, foram condenados pelo Governo sírio e pela comunidade internacional.

O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, e o líder sírio, Ahmed al-Sharaa, discutiram os ataques de Israel a Damasco num telefonema realizado nesta quinta feira (17). Erdogan manifestou apoio a Damasco, saudou o cessar-fogo alcançado com a população drusa na Síria e disse a Sharaa que os ataques de Israel era inaceitável, além de uma ameaça a toda a região. Além disso, o presidente interino da Síria condenou Israel por atacar em larga escala instalações civis e governamentais em Damasco. “A ação israelense teria levado a uma escalada em larga escala, não fosse a intervenção efetiva da mediação norte-americana, árabe e turca, que salvou a região de um destino desconhecido", afirmou.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou pelo fim imediato de todas as violações da soberania e da integridade territorial da Síria.

"O secretário-geral condena os crescentes ataques aéreos de Israel em Sweida, Daraa e no centro de Damasco, assim como os relatos sobre a redistribuição das Forças de Defesa de Israel nos Montes Golã. Guterres está igualmente alarmado com a contínua escalada de violência em Sweida, uma zona de maioria drusa, no sul do país, onde já morreram centenas de pessoas. Guterres condenou a violência contra civis na Síria, incluindo relatos de assassinatos arbitrários e atos que atiçam as chamas das tensões sectárias e roubam ao povo da Síria a oportunidade de paz e reconciliação após 14 anos de conflito brutal", disse o porta-voz Stéphane Dujarric.