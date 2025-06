Parlamentar dos EUA aumenta pressão por sanções contra Moraes

Chris Smith emitiu criticas contra Alexandre de Moraes (United States Congress + Ed Alves CB/DA Press)

O deputado republicano Chris Smith, representante de Nova Jersey no Congresso dos Estados Unidos (EUA), intensificou a pressão sobre o governo norte-americano para que adote sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em uma carta enviada ao senador Marco Rubio, também republicano, Smith afirmou que o magistrado brasileiro tem promovido, segundo ele, ações que violam direitos civis e a liberdade de expressão no Brasil.

A manifestação de Smith reforça uma iniciativa anterior de Rubio, que já havia pedido ao Departamento de Estado dos EUA, em abril deste ano, que avaliasse medidas punitivas contra Moraes. No novo documento, Smith, que preside a Subcomissão de Direitos Humanos Globais da Câmara dos Representantes, endossa as críticas feitas anteriormente e destaca “preocupação crescente com a situação dos direitos fundamentais no Brasil”.

O parlamentar norte-americano cita, entre os principais pontos de discordância, decisões de Moraes que resultaram na suspensão de perfis de redes sociais, no bloqueio de veículos de comunicação digital e na prisão de pessoas vinculadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar uma possível tentativa de golpe de Estado. Segundo Smith, tais medidas representariam um ataque direto às liberdades individuais.

O deputado também faz menção a denúncias de perseguição política, que têm sido levantadas por aliados de Bolsonaro, inclusive em fóruns internacionais. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes não comentaram o novo pedido encaminhado por Smith.

Confira as informações no Correio Braziliense.