Vídeo: urso invade pista de aeroporto no Japão e voos são cancelados

"Dada a situação, não há como recebermos chegadas de aviões agora", disse um funcionário do aeroporto após a invasão do urso

O urso tem cerca de 1,2 m de altura (Reprodução)

A invasão de um urso no aeroporto de Yamagata, no norte do Japão, ocasionou o cancelamento de 12 voos e interdição temporária da pista na manhã desta quinta (26/6). O animal, que tem cerca de 1,2 m de altura, apareceu pela primeira vez às 7h e provocou o atrasou de quatro voos em até uma hora.

Veja o vídeo:

???????????????? Estimados passageiros, todos os voos estão atrasados devido a um urso na pista!



Os planos dos passageiros no aeroporto da cidade japonesa de Yamagata foram interrompidos devido a circunstâncias inesperadas – um urso decidiu andar um pouco pela pista, provocando… pic.twitter.com/brDh9jtScB — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) June 26, 2025

Depois de causar atraso nos voos, o urso negro reapereceu próximo ao meio-dia. Desta vez, o animal correu pela pista. A tripulação tentou espantar o animal do asfalto com um carro de grande porte, piscando luzes azuis, sem sucesso. O urso saiu da pista, mas permaneceu dentro das instalações impedindo a decolagem dos aviões.

“Dada a situação, não há como recebermos chegadas de aviões agora”, disse o funcionário do aeroporto de Yamagata, Akira Nagai. Ele ainda acrescentou que, pelo fato de o urso se manter dentro do aeroporto, a interdição da pista foi feita novamente e ocasionou o cancelamento de 12 voos.



Confira as informações completas no Metrópoles.