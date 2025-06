Israel e Irã mantêm ataques, mesmo com cessar-fogo anunciado por Trump

Apesar do cessar-fogo, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ordenou que seu exército responda a uma suposta violação da trégua

Guerra no Oriente Médio

Líderes do Irã e de Israel estão envolvidos (Metrópoles)

Após 12 dias de conflitos, iniciados por Israel contra o programa nuclear do Irã, ambos os países concordaram com cessar-fogo anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que teria entrado em vigor na madrugada desta terça-feira (24).

Mas apesar do acordo, os ataques continuam, com acusações de lado a lado de violação da trégua.



Trump, afirmou, também nesta manhã, que o “cessar-fogo está em vigor”. “O cessar-fogo está em vigor. Por favor, não o violem”, divulgou o presidente na rede Truth Social.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (23/6) um acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã, colocando um ponto final no conflito que durou quase duas semanas de confrontos militares diretos entre as duas potências rivais do Oriente Médio.



