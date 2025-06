Não se deve permitir que Irã desenvolva a arma nuclear, diz chefe da Otan

Secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte (JOHN THYS / AFP)

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou nesta segunda-feira (23) que a aliança militar transatlântica concorda que não se deve permitir que o Irã desenvolva uma arma atômica.

"Em relação à Otan e sua posição sobre o programa nuclear iraniano, os aliados concordam há muito tempo que o Irã não deve desenvolver uma arma nuclear", disse Rutte na véspera de uma cúpula da aliança.

"Meu maior medo é que o Irã possua, possa utilizar e implantar uma arma nuclear para consolidar seu controle sobre Israel, toda a região e outras partes do mundo", insistiu o líder da Otan.

"Não concordo que o que os Estados Unidos fizeram seja contrário ao direito internacional", acrescentou, quando questionado sobre a legalidade do bombardeio americano às instalações nucleares iranianas no domingo (22, sábado no Brasil).

Israel lançou um ataque israelense em 13 de junho contra seu grande rival regional, o Irã, com o objetivo de destruir as capacidades militares e nucleares de seu arqui-inimigo.

Os Estados Unidos, aliados de Israel, entraram no conflito ao bombardear as instalações nucleares de Isfahan e Natanz, além da usina subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordo.