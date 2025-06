Vídeo: Israel ataca Teerã com mísseis contra prisão política e usina nuclear

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que seu exército atingiu alvos no centro de Teerã com "intensidade sem precedentes"

Teerã ( AFP)

Israel voltou a lançar ataques aéreos contra o Irã na manhã desta segunda-feira (23/6). O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) estão atacando alvos no centro de Teerã com “intensidade sem precedentes”. O foco dos ataques é a sede da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) e, segundo a IDF, vários soldados iranianos foram mortos.



De acordo com Katz, o exército israelense está “atacando alvos do regime e órgãos de repressão do governo, no coração de Teerã”, como, por exemplo, “o quartel-general de Basij, a Prisão de Evin para presos políticos e opositores do regime, o relógio da ‘Destruição de Israel’ na Praça Palestina e o quartel-general de segurança interna da Guarda Revolucionária”.

Veja imagens do ataque à Prisão de Evin:

“Para qualquer fogo direcionado à frente interna israelense, o ditador iraniano será severamente punido e os ataques continuarão com força total”, acrescentou o ministro.

