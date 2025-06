Rússia e China condenam ataques dos EUA contra Irã: "Irresponsável"

Aviões dos Estados Unidos bombardearam três in

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou, neste domingo (22/6), por meio de um comunicado, os ataques dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã, classificando a ação como uma “decisão irresponsável” e uma violação flagrante do direito internacional.

Aviões dos Estados Unidos bombardearam três instalações nucleares do Irã, no sábado (21/6), em meio a escalada do conflito travado nos últimos dias.

A China também condenou os ataques dos EUA, alegando que “exacerbaram as tensões no Oriente Médio”.

As informações são do portal Metrópoles.