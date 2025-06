Trump diz que ataques foram precisos: "Ou haverá paz ou tragédia para o Irã"

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Saul Loab/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, neste sábado (21/6), que caso o Irã não siga o caminho da paz, os militares norte-americanos poderão realizar novos ataques. Segundo o líder norte-americano, as tropas do país bombardearam três instalações nucleares no Irã, em meio a escalada do conflito entre Israel e Irã.

“O Irã, o tirano do Oriente Médio, precisa agora fazer a paz. Se não o fizer, os ataques futuros serão muito maiores e muito mais fáceis”, disse Trump. “Isso não pode continuar. Ou haverá paz ou haverá uma tragédia para o Irã, muito maior do que a que testemunhamos nos últimos oito dias. Lembrem-se, ainda há muitos alvos”, acrescentou. Durante o pronunciamento, Trump estava acompanhado pelo vice-presidente J.D Vance, pelo secretário de Estado Marco Rubio e pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth.

Fordow, uma das instalações subterrâneas afetadas no Irã, tem capacidade para operar 3 mil centrífugas para enriquecimento de urânio, segundo estimativas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), programa da Organização das Nações Unidas (ONU) para assuntos nucleares.

As informações são do portal Metrópoles.