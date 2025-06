Trump anuncia ataque a três instalações nucleares do Irã

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Saul Loab/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou, na noite deste sábado (21/6), que as tropas norte-americanas atacaram três instalações nucleares no Irã. O caso acontece em meio ao embate entre o Irã e Israel, aliado dos Estados Unidos.

“Concluímos nosso ataque bem-sucedido às três instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan. Todos os aviões estão agora fora do espaço aéreo iraniano. Uma carga completa de BOMBAS foi lançada na instalação principal, Fordow”, escreveu o presidente norte-americano na rede social Truth Social.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

“Todos os aviões estão em segurança a caminho de casa. Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos. Não há outro exército no mundo que pudesse ter feito isso. AGORA É A HORA DA PAZ! Agradecemos a sua atenção a este assunto”, completou Trump. As informações são do portal Metrópoles.