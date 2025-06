Israel diz ter matado comandante iraniano

Em um comunicado, o Exército alegou que caças da Força Aérea de Israel (IAF) atacaram e eliminaram Behnam Shahriyari (Foto: Divulgação/IDF)

O Exército de Israel divulgou, na madrugada deste sábado (21/6), um vídeo que mostra Behnam Shahriyari, chefe da Guarda Revolucionária do Irã, sendo morto pelas forças israelenses. De acordo com o Exército, o comandante foi “eliminado dentro de seu veículo”.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um míssil é direcionado ao carro e, em seguida, disparado. O carro explode.

A troca de ataques entre os dois países começou na madrugada do último dia 13/6, quando as Forças de Defesa de Israel (FDI) lançaram uma ofensiva contra o centro do programa nuclear iraniano e contra líderes militares de Teerã.

