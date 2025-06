Com ministros europeus, premiê do Irã acusa Israel: "Crimes de guerra"

A reunião acontece em Genebra, Suíça, com os ministros das Relações Exteriores da França, da Alemanha e do Reino Unido

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (Foto: Reprodução/X)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, iniciou, nesta sexta-feira (20/6), reunião com autoridades europeias em Genebra, na Suíça, para discutir os conflitos envolvendo Israel, com ataques mútuos entre os países. Ele disse que “esta é uma guerra injusta imposta ao povo iraniano” e frisou que Israel comete “crimes de guerra graves”

A reunião acontece com os ministros das Relações Exteriores da França, da Alemanha e do Reino Unido, que buscam um caminho para evitar o agravamento do conflito em torno do programa nuclear iraniano.

Ofensiva israelense contra o Irã



Depois de diversas ameaças, Israel lançou, na semana passada, o que chamou de “ataque preventivo” contra o Irã. O foco da operação foi o programa nuclear iraniano.

