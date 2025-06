Hezbollah declara apoio ao Irã e chama Israel de "tumor cancerígeno"

Chefe do Hezbollah, Naim Qassem (foto: Al-Manar / AFP Photo)

O secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, divulgou nesta quarta-feira (19/6) uma declaração pública em apoio ao Irã na guerra contra Israel. No comunicado, o líder do grupo libanês criticou as recentes ameaças dos Estados Unidos e afirmou que o Hezbollah não permanecerá neutro diante do conflito.

“Nós, do Hezbollah e da Resistência Islâmica, não somos neutros entre os direitos legítimos e independentes do Irã e a malevolência dos Estados Unidos e sua agressão ao tumor cancerígeno, Israel”, afirmou Qassem.

A declaração marca a primeira manifestação oficial de Qassem desde o início da ofensiva israelense. Até então, o Hezbollah vinha mantendo distância direta do conflito, apesar de sua histórica aliança com Teerã. Enfraquecido pela guerra devastadora com Israel no ano passado, o grupo não ativou a frente libanesa.



