Míssil do Irã atinge maior hospital do sul de Israel (Foto: Reprodução/Redes Sociais )

O maior hospital do sul de Israel, o Soroka Medical Center, foi atingido, na madrugada desta quinta-feira (19/6), por um ataque aéreo iraniano.

As primeiras imagens do ataque mostram estragos na estrutura e dentro do prédio, que fica na cidade de Holon.

Segundo as forças armadas de Israel, 129 pessoas ficaram feridas por ataques que atingiram o hospital e ao menos outros três locais, em cidades como Tel Aviv e Jerusalém.

1 / 2 2 / 2 < >

O conflito aberto e direto entre os dois países entra, nesta quinta, no sétimo dia. Além dos ataques entre Israel e Irã, há a possibilidade de que os Estados Unidos entrem no conflito em auxílio aos israelenses.

Confira a reportagem completa no portal Metrópoles.