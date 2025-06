Comitiva de autoridades brasileiras que estava em Israel retorna ao Brasil

Secretários do DF que estavam em viagem oficial em Israel fazem parte do grupo que começou a viagem de volta ao Brasil nesta quarta-feira (18/6)

Autoridades brasileiras estavam em Israel, a convite do governo, para participar de eventos sobre inovação e tecnologia quando o conflito entre Irã e Israel aumentou (crédito: AFP)

Um grupo com 28 autoridades brasileiras que estava em Israel em missão oficial começou o regresso ao Brasil nesta quarta-feira (18/6). A embaixada de Israel no Brasil informou ao Correio que a comitiva já está na Jordânia, onde dará seguimento à viagem de retorno.

A nota da embaixada informa que a operação foi coordenada com ajuda do Itamaraty. "Recebemos com satisfação o retorno seguro dos participantes, após visitas produtivas e profissionais em diversas áreas, que ressaltaram a forte e diversificada cooperação entre Israel e o Brasil. A partida foi coordenada com os interlocutores relevantes no Ministério das Relações Exteriores do Brasil".

Não houve divulgação da lista com o nome das autoridades que voltaram mas, segundo a embaixada, todos os membros das comitivas, incluindo os secretários do Distrito Federal, estão no grupo que retorna hoje. Ontem, um outro grupo começou a viagem de volta e já chegou ao Brasil.

O senador Carlos Viana, membro da comissão de Relações Exteriores do Senado, e presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, confirmou em entrevista na noite de terça-feira (17/6) que a missão de retirada dos brasileiros seria concluída nesta quinta-feira. Viana afirma ainda que agora, será preciso realizar alguma negociação para resgatar os brasileiros que estão em Israel e querem fugir do conflito.

"Agora a gente entra em outra fase que é a preocupação com os brasileiros que trabalham ou vivem ou estão turistas em Israel. Eu tenho mantido contato com a embaixada em Tel Aviv, no último levantamento eram 450 pessoas decididas a retornam o mais rapidamento possível em uma operação de resgate, como o que foi feito com os brasileiros palestinos em Gaza, lá pelo Egito. Só que dessa vez, o governo brasileiro tende a enviar um avião até alkgum ponto da Europa, possivelmente Roma. E lá aguardam a abertura do espaço aéreo em Tel Aviv", comentou em entrevista ao jornal O Tempo.

Confira nota da Embaixada de Israel no Brasil



Liderados pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, e em meio a um ataque sem precedentes de mísseis iranianos contra o país, todos os membros das delegações brasileiras — que haviam sido convidados a Israel pelo Ministério — concluíram sua estadia e deixaram o país em segurança hoje (18).

Recebemos com satisfação o retorno seguro dos participantes, após visitas produtivas e profissionais em diversas áreas, que ressaltaram a forte e diversificada cooperação entre Israel e o Brasil.

A partida foi coordenada com os interlocutores relevantes no Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Expressamos nosso sincero agradecimento aos participantes pela visita a Israel e por sua compreensão e paciência diante dessas circunstâncias desafiadoras.

Estamos confiantes de que, assim que as condições permitirem, daremos continuidade em breve à nossa relação dinâmica e frutífera,

que refletirá o importante trabalho realizado pelas delegações e abrirá caminho para novas visitas e uma cooperação ainda mais profunda no futuro.

Vereadora do PT do interior do Rio Grande do Sul é morta a facadas

Mulher reage a assalto, bate em suspeito e faz ele desistir do roubo

Juros: Copom decide nesta quarta se pausa ciclo de altas na Taxa Selic Veja também:

Lista das autoridades brasileiras que estavam em Israel:



Distrito Federal

* Marco Antônio Costa Júnior – secretário de Ciência e Tecnologia

* Ana Paula Soares Marra – secretária de Desenvolvimento Social

* Thiago Frederico de Souza Costa – secretário-executivo Institucional e de Políticas de Segurança Pública

* Rafael Borges Bueno – secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

* Denise Figueiredo Passos – acompanhante da primeira-dama

* Angela Maria Ferreira Lima – acompanhante da primeira-dama

(A primeira-dama do DF deixou Israel antes da escalada do conflito)

Goiás

* Pedro Leonardo de Paula Rezende – secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

* Rasível dos Reis Santos Júnior – secretário estadual de Saúde

* Keila Edna Pereira Santos – esposa do secretário de Saúde

Mato Grosso do Sul

* Ricardo José Senna – secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação

* Christinne Maymone – secretária-adjunta da Secretaria de Saúde

* Marcos Espíndola de Freitas – coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde

Rondônia

* Marcos Rocha – governador

* Augusto Leonel de Souza Marques – secretário de Integração

* Valdemir Carlos de Góes – secretário-chefe da Casa Militar

* Maricleide Lima da Fonseca – chefe de Agenda do Governador

* Rute Carvalho Silva Pedrosa – chefe de Gabinete do Governador

* Renan Fernandes Barreto – chefe de Mídias do Governador

Consórcio Brasil Central

* José Eduardo Pereira Filho – secretário-executivo

* Renata Zuquim – diretora de Relações Internacionais e Parcerias

* Bruno Watanabe – diretor de Projetos

* Fabrício Oliveira – assessor de comunicação

* Ana Luisa Farias – analista internacional

Prefeitos e vice-prefeitos

* Álvaro Damião Vieira da Paz – prefeito de Belo Horizonte (MG)

* Cícero de Lucena Filho – prefeito de João Pessoa (PB)

* Welberth Porto de Rezende – prefeito de Macaé (RJ)

* Johnny Maycon – prefeito de Nova Friburgo (RJ)

* Janete Aparecida Silva Oliveira – vice-prefeita de Divinópolis (MG)

* Maryanne Terezinha Mattos – vice-prefeita e secretária de Segurança Pública de Florianópolis (SC)

* Cláudia da Silva Lira – vice-prefeita de Goiânia (GO)

* Vanderlei Pelizer Pereira – vice-prefeito de Uberlândia (MG)

Secretários municipais e representantes locais

* Dilermando Garcia Ribeiro Júnior – secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju (SE)

* Márcio Lobato Rodrigues – secretário municipal de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG)

* Paulo Rogério Rigo – secretário de Proteção Civil de Joinville (SC)

* Francisco Vagner Gutemberg de Araújo – secretário de Planejamento de Natal (RN)

* Gilson Chagas e Silva Filho – secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ)

* Alexandre Augusto Aragon – secretário de Segurança Pública de Porto Alegre (RS)

* Verônica Pereira Pires – secretária de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais de São Luís (MA)

* Flavio Guimarães Bittencourt do Valle – vereador do Rio de Janeiro (RJ)

* Davi de Mattos Carreiro – chefe executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Civitas)

* Francisco Nélio Aguiar da Silva – presidente da Federação das Associações de Municípios do Pará (Famep), ex-prefeito de Santarém e secretário regional de Governo para o Baixo Amazonas (PA)

Lista divulgada pela Agência Senado na sexta-feira (13/6)*