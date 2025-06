Mais de 50 pessoas são mortas em Gaza pelo Exército de Israel perto do centro de ajuda

Disparos ocorreram em Khan Younis, no sul do enclave (AFP)

A Defesa Civil de Gaza revelou que mais de 50 pessoas que estavam reunidas perto de um centro de distribuição de alimentos em Khan Younis, no sul do enclave, foram mortas por disparos das forças israelenses.

A multidão de palestinos esperava pelos caminhões com ajuda humanitária e segundo o porta-voz dos serviços de emergência de Gaza, Mahmoud Bassal, pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas, sendo 20 em estado crítico.

"Drones israelenses dispararam contra pessoas. Poucos minutos depois, tanques israelenses dispararam vários projéteis", reportou a agência de notícias France-Presse (AFP).

O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) disse, por sua vez, que as pessoas que foram mortas aguardavam a chegada de rações alimentares nas caravanas humanitárias da ONU.

O Exército de Israel confirmou que os soldados avistaram um aglomerado próximo de um caminhão de ajuda humanitária que estava parado em Khan Younis, perto do local onde as forças israelenses operavam, admitindo várias baixas quando os militares abriram fogo sobre milhares de palestinos que se aproximava. Israel assegurou que as autoridades iriam investigar o caso.

Testemunhas no território palestino relataram também à agência Associated Press (AP) que as tropas israelenses realizaram um ataque aéreo a uma casa próxima, antes de abrirem fogo sobre a multidão na cidade de Khan Younis.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, as ofensivas israelenses continuaram hoje e causaram mortos em outras zonas do enclave. O Hospital Al-Awda, no norte de Gaza, informou ter recebido os corpos de oito palestinos mortos num bombardeio a uma casa no campo de refugiados de Bureij, no centro da cidade. Segundo a Defesa Civil, outras quatro pessoas foram ainda mortas pelas forças israelenses peto da cidade de Rafah.

Além disso, hoje a principal agência reguladora de telecomunicações palestina, sediada na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, comunicou que os ataques israelenses interromperam o serviço de telefone fixo e o acesso à Internet no centro e sul de Gaza.