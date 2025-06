Preço do petróleo dispara após ataque ao Irã

O Oriente Médio responde por um terço da produção global de petróleo. (AFP/ Arquivos)

O preço do petróleo registra forte alta nos mercados internacionais, cerca de 13%, após os ataques de Israel contra o Irã.

O Irã é o terceiro maior produtor de petróleo da região e o Oriente Médio responde por um terço da produção global de petróleo.

Os mercados antecipam problemas na oferta e fornecimento de petróleo mundial com a escalada do conflito entre os dois países, sobretudo se a guerra de fato se ampliar no Oriente Médio.

O barril do tipo Brent, referência global, chegou a atingir US$ 78, a maior elevação desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas, recuou e se estabilizou por enquanto em US$ 74,46 o barril. Mesmo assim, com uma alta de 7,35%.

Já o petróleo leve norte-americano (WTI), referência nos Estados Unidos, também subiu substancialmente e ficou cotado em US$ 73,10, com um aumento de 7,44%.

Além disso, o ouro também se valorizou, aproximando-se de um recorde, e as Bolsas do mundo caíram.