Agência nuclear da ONU convoca reunião de urgência

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) (JOE KLAMAR/AFP)

O Conselho de governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU convocou uma reunião extraordinária para a próxima segunda-feira depois do ataque israelense as instalações nucleares iranianas. A reunião da AIEA foi proposta pelo Irã, que conta com o apoio da Rússia.

A AIEA confirmou que a central nuclear iraniana de Natanz foi atingida pela ofensiva e afirmou ainda que está em contato com as autoridades iranianas, para vigiar os níveis de radiação, e com os inspetores da agência no país.

O Conselho da AIEA ainda participa hoje de outra reunião solicitada com urgência pelo Irã no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova Iorque.

No entanto, Israel não deve ser sancionado ou condenado pelos seus ataques, uma vez que conta com o apoio de mais de metade dos membros do Conselho. Por isso, a sessão urgente se destina mais para uma mera troca de declarações e acusações mútuas entre as partes em conflito e aliados.

Na quinta-feira (12), uma resolução do governo de Teerã por não cumprir as suas obrigações legais ao abrigo do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares foi apoiada por 19 dos 33 países votantes no Conselho.

“O Irã busca no Conselho de Segurança da ONU que cumpra com a sua responsabilidade, condene este ato de agressão e responsabilize Israel integralmente pelos seus crimes", disse Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores, em uma ao presidente do Conselho e ao secretário-geral da ONU, António Guterres.

Israel iniciou durante a madrugada uma ofensiva militar contra uma centena de alvos no território iraniano com bombardeios nas instalações militares e nucleares, sobretudo a central de enriquecimento de urânio de Natanz, que mataram altos oficiais do país, assim como cientistas e outros civis.

Guterres já instou Israel e o Irã a exercerem a máxima contenção, após os ataques e declarou que estava particularmente preocupado com os ataques israelenses às instalações nucleares iranianas. Também comunicou que os membros da ONU têm a obrigação de agir em conformidade com a Carta da ONU e o direito internacional e, que está com encontros agendados para negociações entre os Estados Unidos e o governo de Teerã.

Enquanto, Farhan Haq, porta-voz do líder iraniano na ONU, condenou, qualquer escalada militar no o Oriente Médio e que o ataque israelense constituía uma violação do artigo 4º da Carta das nações Unidas.

O governo de Tel Aviv garantiu que a operação militar vai continuar por tempo indeterminado e as autoridades iranianas prometem uma resposta sem limites aos ataques israelitas.