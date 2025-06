Polícia encontra sobrevivente em avião que caiu na Índia, diz agência

A parte traseira do voo 171 da Air India é fotografada no local após a queda em uma área residencial perto do aeroporto de Ahmedabad em 12 de junho de 2025. Um avião de passageiros com destino a Londres caiu na cidade indiana de Ahmedabad na quinta-feira e acredita-se que todas as 242 pessoas a bordo morreram, com o jato colidindo com prédios que abrigavam médicos e suas famílias. (Foto de Sam PANTHAKY / AFP) ( AFP)