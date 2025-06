Irã e EUA anunciam nova reunião sobre programa nuclear

A questão do enriquecimento do urânio iraniano permanece um impasse entre os dois países

Porta-voz do ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Esmail Baghai (Reprodução/X)

O Irã e Os Estados Unidos e o Irã anunciaram uma nova reunião esta semana para tratativas sobre o programa nuclear do governo de Teerã.

"A próxima rondada de negociações indiretas entre o Irã e os Estados Unidos está agendada para o próximo domingo em Mascate", avançou Esmaïl Baghaï, porta-voz do ministério iraniano das Relações Exteriores.

Baghaï também já havia declarado que o seu país iria em breve apresentar a sua própria proposta para um eventual acordo nuclear, em resposta a um projeto de acordo norte-americano que foi recusado por Teerã por conter numerosas ambiguidades, sem entrar em detalhes.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf, afirmou no último domingo que a proposta não abordava a questão da interrupção das sanções, que é prioritária.

A questão do enriquecimento do urânio iraniano permanece um impasse entre os dois países. “A proposta de acordo do Irã é razoável, lógica e equilibrada, e recomendamos veementemente que a parte americana aproveite esta oportunidade", acrescentou o porta-voz.

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusa o enriquecimento de urânio pelos iranianos, enquanto Teerã considera esta exigência inegociável e quer manter o enriquecimento parcial, argumentando que a exigência de Washington é contrária ao Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), do qual é signatário.

Com relações cotadas há quatro décadas, o Irã e os EUA já realizaram cinco encontros de negociações desde abril, com a mediação de Omã. As partes estão tentando concluir um acordo destinado a impedir o governo iraniano de fabricar armas nucleares, em troca da suspensão sanções que paralisam a sua economia. Mas, o Irão nega ter quaisquer ambições militares com armamentos nucleares.

Um acordo anterior sobre o programa nuclear iraniano foi alcançado em 2015 entre o país e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. No entanto, em 2018, após várias ameaças de Trump, os EUA se retiraram do acordo.

O enriquecimento de urânio volta assim ao centro das negociações.

Os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais, além de Israel, acusam há muito tempo o Irã de tentar produzir armas nucleares.