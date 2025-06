Irã recusa proposta de acordo nuclear dos EUA

Líder supremo do Irã, ayatollah Ali Khamenei (KHAMENEI.IR/AFP)

O líder supremo do Irã, ayatollah Ali Khamenei, criticou a proposta dos Estados Unidos para um novo acordo sobre o programa nuclear no país e rejeitou a ideia de parar com o enriquecimento de urânio. Além disso, reiterou que as ambições nucleares de Teerã têm propósitos pacíficos e negou as acusações de diversos países do Ocidente de que desenvolve armas nucleares.

“O enriquecimento de urânio é a chave para o nosso programa nuclear e os inimigos se focaram na questão do enriquecimento. A proposta que os americanos apresentaram são cem por cento contra os nossos interesses. Os líderes rudes e arrogantes dos EUA exigem repetidamente que não devíamos ter um programa nuclear. Quem são vocês para decidir se o Irã deve ou não ter enriquecimento?”, declarou Khamenei.

A proposta norte-americana foi apresentada no último sábado em Omã, numa rodada de negociações entre o chanceler iraniano, Abbas Araqchi, e o enviado de Donald Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Mas, Khamenei destacou também que a proposta é contrária à crença da nação em depender de si própria e do princípio nós podemos. O líder supremo disse que a administração Trump continua a sua agenda de pressão diplomática com ameaças de reforçar as sanções contra o país e até de ataques ao seu país se as negociações não chegarem a um consenso.