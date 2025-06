Crise aumenta e Musk insinua ligação de Trump com escândalo sexual

Jeffrey Epstein é acusado de liderar uma rede de abuso sexual contra menores de idade no início dos anos 2000

Elon Musk (à esq.) e Donald Trump (à dir.) ( ALLISON ROBBERT e SAUL LOEB / AFP)

Horas após Donald Trump se dizer “muito desapontado” com Elon Musk, o bilionário reagiu, e insinuou que o presidente dos Estados Unidos está na lista de associados de Jeffrey Epstein. O ex-financista, que morreu em 2019, é acusado de liderar uma rede de abuso sexual contra menores de idade no início dos anos 2000.

“Hora de soltar a bomba realmente grande”, escreveu Musk em uma publicação no X. “Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles [documentos] não foram tornados públicos”.

A liberação dos arquivos envolvendo o caso Epstein foi uma promessa de campanha do presidente republicano, assim como documentos sobre a morte do ex-presidente John F. Kennedy e do ativista Martin Luther King Jr.

