Trump diz que Musk está "irritado"; empresário rebate: "Sem mim, ele teria perdido"

Nesta quinta-feira (5/6), Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, comentou sobre as divergências que vem enfrentando com o bilionário Elon Musk. O dono da Tesla havia classificado o projeto de lei orçamentária de Trump como “repugnante, escandaloso e eleitoreiro” na terça (3/6), críticas que agora o republicano respondeu em encontro com o chanceler alemão Friedrich Merz na Casa Branca.

“Estou muito decepcionado com o Elon”, disse Trump no Salão Oval. “Ajudei muito o Elon”. O presidente afirmou que Musk sabia que o projeto seria enviado ao Congresso dos EUA e que “não sabe se eles terão uma ótima relação como antes”. Trump ainda disse que o bilionário estaria irritado porque ele "acabou com o mandato do carro elétrico".

Em publicação no X, Musk rapidamente declarou que nunca foi comunicado sobre o projeto: “Tanto faz. Mantenham os cortes nos incentivos para veículos elétricos e energia solar no projeto, mesmo que os subsídios para petróleo e gás não sejam tocados (muito injusto!).”

“Sem mim, Trump teria perdido a eleição, os democratas controlariam a Câmara e os republicanos estariam em 51-49 no Senado. É muita ingratidão”, pontuou.

Musk chefiava o Departamento de Eficiência Governamental ("Doge", na sigla em inglês) do governo Trump, posto que deixou no final de maio devido a divergências sobre o pacote de leis da gestão. Segundo o empresário, o projeto de lei de Trump "sobrecarregará os americanos com uma dívida esmagadoramente insustentável".

Um dos principais aliados de Trump na campanha presidencial de 2024, Musk opinou que o Congresso está levando os Estados Unidos à falência. Atualmente, tanto a Câmara quanto o Senado têm maioria republicana, o mesmo partido de Trump.

