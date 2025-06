Israel anuncia que resgatou os corpos de dois reféns em Gaza

A operação de resgate ocorreu numa operação especial no sul de Gaza

Tanques israelenses posicionados ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza em 5 de junho de 2025, em meio à guerra em curso entre Israel e o Hamas. A agência de defesa civil de Gaza informou que ataques israelenses mataram pelo menos 10 pessoas no território palestino devastado em 5 de junho, enquanto os militares mantêm uma ofensiva intensificada. (Foto de Jack GUEZ / AFP) ( AFP)

Nesta quinta-feira (5), o governo de Israel declarou que recuperou os corpos de dois cidadãos que foram sequestrados no kibbutz Nir Oz pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023 no seu território.

"Durante uma operação especial do Shin Bet, os serviços de informações, e do Exército na Faixa de Gaza, os corpos de dois dos nossos reféns detidos pela organização terrorista assassina Hamas foram trazidos de volta a Israel: o casal Judy Weinstein-Haggai, de 70 anos, e Gad Haggai, de 72 anos", diz o comunicado.

A operação de resgate ocorreu numa operação especial no sul de Gaza.

Segundo Israel, ambos foram assassinados no dia 7 de outubro e levados para o enclave palestino.