Mídia de Israel avança que Netanyahu aceitou proposta de cessar-fogo dos EUA

O enviado especial da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff, apresentou a Israel e ao Hamas uma nova versão do seu plano de cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação dos reféns.

O plano está sendo analisado nesta quinta-feira (29) pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o seu gabinete. Mas, segundo a mídia israelense, Netanyahu comunicou as famílias dos reféns que aceitou a nova proposta de trégua de Witkoff, enquanto o Hamas a considera mais favorável a Israel e teria exigido mudanças.

No entanto, o Hamas comunicou apenas que recebeu a proposta e que estuda o documento de forma responsável. Segundo o grupo, a proposta deve servir os interesses do povo de Gaza, proporcionar alívio e permitir alcançar um cessar-fogo permanente no território palestino.

"Tenho bons pressentimentos sobre a possibilidade de chegar a uma resolução a longo prazo. Um cessar-fogo temporário e uma resolução a longo prazo, uma resolução pacífica para este conflito", declarou Witkoff.

O novo plano dos EUA

A proposta ainda não veio a público, porém tanto o jornal israelense The Jerusalem Post e a agência de notícias norte-americana Associated Press já divulgaram alguns trechos do texto. O plano de Witkoff inclui a libertação de dez dos reféns ainda vivos em dois momentos diferentes, em troca de mais de mil prisioneiros palestinos detidos por Israel.

No total, 58 reféns estão ainda na Faixa de Gaza, sendo que 35 deles já foram declarados mortos. Além disso, a nova versão da proposta de Witkoff prevê a entrega de 18 corpos dos reféns.

O cessar-fogo duraria 60 dias, tendo Israel o direito a retomar os combates no final desse prazo. Entretanto, a ideia central seria haver negociações sérias para uma trégua prolongada.

O plano inclui ainda a retirada das Forças de Defesa de Israel das zonas do enclave palestino que foram controladas desde que terminou o último cessar-fogo. Também a Organização das Nações Unidas voltariam a ser responsáveis pela distribuição da ajuda humanitária na região, com a autorização de entrada de centenas de caminhões em Gaza.