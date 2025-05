Pombos invadem cabine de avião nos EUA; veja vídeo

Companhia Delta agradeceu "as ações cuidadosas" da equipe e dos passageiros (Reprodução/X)

Dois pombos invadiram a cabine de um voo da companhia aérea Delta. O voo partiu de Minneapolis com destino a Madison, nos Estados Unidos.

Um funcionário da companhia conseguiu remover o primeiro pombo. Cerca de meia hora depois, outro pombo apareceu e foi retirado pelo mesmo trabalhador. Um dos passageiros, identificado Tom Caw gravou a cena e compartilhou nas redes sociais. O caso ocorreu no sábado (24/5).

Veja o vídeo:

"Quando embarquei, ouvi outro passageiro dizer à comissária que havia um pombo no avião. O piloto pegou no microfone e confirmou que um pombo estava no avião, e disse que não tinha experiência com essa situação", relatou Tom.

"O piloto disse que quando ele avisou a torre de controle sobre voltarmos devido a um pombo, o controlador respondeu que ele ouviu uma situação desse tipo. O piloto afirmopu que era a segunda vez para ele", acrescentou o passageiro.

Em nota, a Delta agradeceu "as ações cuidadosas" da equipe e dos passageiros para remover com segurança os dois pássaros da aeronave e pediu desculpas pelo atraso na viagem.

