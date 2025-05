Líder do Conselho Europeu vem ao Brasil reforçar a parceria e promover acordo do Mercosul

Presidente do Conselho Europeu, o português António Costa (Nicolas Tucat / AFP)

O presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, virá ao Brasil na próxima semana para reforçar a parceria entre o país e a União Europeia (UE) e promover o acordo comercial do bloco com o Mercosul (Mercado Comum do Sul).

"A viagem marca uma dinâmica política renovada nas relações UE-Brasil e reflete a importância do Brasil como parceiro estratégico fundamental. Está previsto uma reunião de Costa com o presidente brasileiro, Lula da Silva, na qual será discutido o contexto geopolítico mundial e a forma de maximizar os benefícios do Acordo UE-Mercosul, cujas negociações foram concluídas em dezembro passado", diz o comunicado do Conselho Europeu.

O encontro visa se concentrar no reforço da cooperação política, econômica e setorial, uma vez que os laços UE-Brasil ganharam novo dinamismo e impulso após a conclusão das negociações do acordo político entre os blocos em dezembro de 2024.

Este acordo vem sendo avaliado mais positivamente pelos membros da UE no cenário atual devido às tensões comerciais com os Estados Unidos e será o maior acordo comercial e de investimento do mundo. O acordo atenderá um mercado de 780 milhões de consumidores, o equivalente a 25% da economia global e quase 10% da população mundial, com o objetivo de acentuar a cooperação geopolítica, econômica, de sustentabilidade e de segurança.

Após o acordo político, agora à Comissão Europeia, que detém a competência da política comercial da UE, deve apresentar uma proposta ao Conselho e ao Parlamento para assinatura e conclusão, o que se espera que ocorra em meados de julho ou agosto.

Já Costa também terá tratativas com Lula na abordagem da próxima presidência brasileira da COP30, cúpula promovida pela ONU, que será realizada no Pará, em 2005. As prioridades bilaterais e globais na conferência incluem o combate às alterações climáticas e a promoção do comércio, transições ecológicas e digitais e matérias-primas essenciais.

O acordo UE-Mercosul abrange os 27 membros da EU, além do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,