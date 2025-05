Trump ameaça União Europeia com tarifas de 50% a partir de junho

Bolsa de valores de Nova York (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (23) a União Europeia (UE) com a aplicação de tarifas de 50% sobre os produtos europeus exportados para os Estados Unidos a partir de 1º de junho, por considerar que as negociações em curso não estão avançando.

"Tem sido muito difícil lidar com a União Europeia, que foi criada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos na parte comercial. (...) Nossas discussões com eles não estão indo a lugar nenhum. Portanto, recomendo impor 50% de tarifas à União Europeia a partir de 1º de junho", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Trump também denunciou "as barreiras comerciais, o imposto sobre valor agregado, as sanções ridículas contra as empresas, as barreiras não alfandegárias, as manipulações monetárias e as perseguições (judiciais) injustificáveis e injustas contra empresas americanas".

Donald Trump denunciou várias vezes o déficit comercial dos Estados Unidos com a Europa, que calcula em algo entre 300 e 350 bilhões de dólares.

Segundo os dados do Representante da Casa Branca para Comércio (USTR), o déficit comercial dos Estados Unidos com o bloco europeu aumentou para 235 bilhões de dólares em 2024.

A Comissão Europeia questiona os números e cita 150 bilhões de euros (quase 160 bilhões de dólares), e apenas 50 bilhões de euros quando é considerado o excedente comercial americano em termos de serviços.

As tarifas aplicadas aos produtos europeus aumentam atualmente para uma média de 12,5%, dos quais 2,5% correspondem ao que era cobrado antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca, e os 10% restantes ao que foi imposto pelo republicano desde o início de abril, quando anunciou taxas aduaneiras "recíprocas".

Washington planejou inicialmente impor uma tarifa de 20% aos produtos europeus. A medida, no entanto, foi suspensa por 90 dias e a taxa fico em 10% para aguardar o resultado das negociações bilaterais.

A pausa terminaria teoricamente no início de julho.